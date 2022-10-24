Подростковая преступность в Томской области снизилась на 32%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С января по сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности среди несовершеннолетних в Томской области снизился на 32%, сообщает со ссылкой на данные регионального УМВД России пресс-служба администрации.

Отмечается, что регион вошел в десятку субъектов России с наибольшим снижением уровня подростковой преступности. В Томской области для профилактики преступности с детьми проводят правовые беседы, открытые уроки, конкурсы, вовлекают их в досуговую деятельность.

"В регионах есть действенная практика по созданию социальных театров в школах. <...> Кроме того, можно использовать хороший опыт Новосибирской области по созданию низкопороговых подростковых пространств, куда может прийти любой ребенок и заниматься досуговой деятельностью", — отмечает уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова.

В 2022 году почти 5 тысяч подростков в Томской области, в том числе из групп риска, получили трудоустройство.

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