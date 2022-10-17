В Томске выполнен план на 2022 год по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Фото: пресс-служба мэрии Томска

Департамент дорожной деятельности и благоустройства города Томска сообщил о завершении работ на объектах по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба томской мэрии.

Финальным рывком дорожников стала укладка тротуара на спуске по улице Бирюкова.

Всего в 2022 году по нацпроекту отремонтировали 13 участков дорог первой и второй категории на общую сумму 600 млн рублей. В план ремонта входило не только дорожное полотно, но и установка ливневок, укладка тротуаров и благоустройство пешеходных зон.

Напомним, ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" проходил на участках улик Басандайская, Баумана, Бирюкова, Богашевский тракт, Высоцкого, Гагарина, Гамалеи, Ивановского, К. Маркса, Красноармейской, Мечникова, Сибирской. Результаты ремонта проверяют специалисты технадзора.

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