Мобилизованные томичи получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Платеж можно разбить на равные части. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Мобилизованным томичам предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, сообщает Telegram-канал Правительство России.

"Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам", - говорится в сообщении.

Отсрочка будет рассчитываться со дня демобилизации до 28 числа третьего месяца после окончания службы для уплаты налогов и страховых взносов.

Для предоставления налоговых деклараций – со дня окончания службы до 25 числа третьего месяца после окончания службы.

Отсрочка для уплаты налога на профессиональный доход будет рассчитываться со дня окончания службы до 25 числа третьего месяца после ее окончания.

Выплатить накопшивийся долг можно в рассрочку. Первый платеж составит одну шестую долга, затем его можно гасить ежемесячно равными частями.

Предпринимателям также предоставляется отсрочка, если они являются единственными учредителями своих компаний и одновременно руководителями.

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