Неправильная эксплуатация печей вызвала 27 пожаров в Томской области с 1 по 20 октября. Фото: пресс-служба МЧС России по Томской области

МЧС России по Томской области предупреждает жителей региона об опасности неправильной эксплуатации печей. Ведомство сообщает, что с 1 по 20 октября 2022 года нарушения правил пожарной безопасности с печами стали причиной 27 пожаров в регионе.

Год назад пожаров было только 20. Пожаров из-за электронагревательных приборов произошло почти столько же: 23 в 2021 году и 24 в 2022.

С начала октября МЧС проводит рейды в частном секторе, чтобы напомнить гражданам о технике безопасности при обращении с печами, газовым оборудованием и электрообогревателями, а также проверить состояние электропроводки и отопления в домах.

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