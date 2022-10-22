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НовостиОбщество22 октября 2022 6:31

В Томске загорелась квартира в 9-этажном доме

Происшествие произошло в переулке Ботаническом
Кирилл Колемасов
Фото: Регион-70.

Фото: Регион-70.

Утром 22 октября пожарные выехали тушить возгорание на 9 этаже в доме по адресу переулок Ботанический, 2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Пожар начался в двухкомнатной квартире на 9 этаже. В результате сгорел мусор, обгорели вещи, закоптились стены, квартиры и подъезда.

Потушить пламя удалось менее чем за 20 минут. На месте работали автолестница, 3 автоцистерны, 12 спасателей и два звена газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

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