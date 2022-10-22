Жительница Томска перевела мошенникам 350 тысяч рублей из-за взлома Госуслуг

Мошенник представился специалистом портала "Госуслуги". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники убедили томичку перевести средства на чужие счета из-за влома ее личного кабинета на "Госуслугах", - сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области.

"Полицейские выяснили, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта «Госуслуги». Он сказал, что аккаунт женщины "взломан" и сейчас заблокирован, а через личный кабинет неизвестный сделал заявку на получение кредита в банке", - говорится в сообщении.

Мужчина убедил женщину взять кредит, чтобы определить взломщика, а затем попросил перевести деньги на номера телефонов, которые ей назовут. Женщина потеряла 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Читайте также: Жительница Ростовской области обманула четырех томичей на 120 тысяч рублей