Жительница Ростовской области обманула четырех томичей на 120 тысяч рублей

Получив средства. девушка переставала выходить на связь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которая просила у томичей через интернет материальную помощь, чтобы перебраться в Россию, сообщает управление МВД по Томской области.

"В ходе переписки девушка рассказывала одну и ту же историю о том, что она проживает на территории другого государства и собирается приехать жить в Россию, но ей необходимы денежные средства для оформления документов и переезда", - говорится в сообщении.

Чтобы выручить новую знакомую, потерпевшие переводили ей материальную помощь, после чего женщина переставала выходить на связь. Таким способом она получила от 4 мужчин более 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее несудимую жительницу Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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