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НовостиОбщество22 октября 2022 7:06

Жительница Ростовской области обманула четырех томичей на 120 тысяч рублей

Материальную помощь она просила через интернет
Кирилл Колемасов
Получив средства. девушка переставала выходить на связь.

Получив средства. девушка переставала выходить на связь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, которая просила у томичей через интернет материальную помощь, чтобы перебраться в Россию, сообщает управление МВД по Томской области.

"В ходе переписки девушка рассказывала одну и ту же историю о том, что она проживает на территории другого государства и собирается приехать жить в Россию, но ей необходимы денежные средства для оформления документов и переезда", - говорится в сообщении.

Чтобы выручить новую знакомую, потерпевшие переводили ей материальную помощь, после чего женщина переставала выходить на связь. Таким способом она получила от 4 мужчин более 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее несудимую жительницу Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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