Ученые ТГУ и НИИ нашли новый подход к диагностике рака кишечника

Ранняя диагностика может спасти до 90% пациентов с колоректальным раком. Фото: Ксения Высотина

ТГУ совместно с НИИ онкологии ТНИМЦ разработали новый способ диагностики рака кишечника с использованием методов биофотоники, сообщает пресс-служба ВУЗа. Такой тип онкологии стоит на третьем месте среди распространенных типов рака.

"В ходе исследований, проведённых учёными при поддержке мегагранта, было установлено, что таким маркером могут выступать экзосомы – микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30-100 нанометров, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов. С помощью экзосом клетки обмениваются информацией", - говорится в сообщении.

Экзосомы из раковых клеток несут важную информацию. Проще всего выделить из слюны и кровию.Чтобы поставить окончательный диагноз необходимо провести гистологическое исследование.

Новый подход позволить расширить скрининг среди населения и увеличить шансы обнаружить онкологию на ранних стадиях.

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