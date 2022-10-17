В Томской области начались единовременные выплаты мобилизованным в 100 тысяч рублей

Выплаты будут приходить через 3 дня после подачи заявки. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томской области стартовали единовременные выплаты мобилизованным в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Соцзащита обработала поступившие заявления и направила полагающиеся выплаты в банки. Обычно такие операции банки обрабатывают в течение трёх дней. Попросил ускорить", - говорится в сообщении.

Губернатор сообщил, что способ подачи заявления был максимально упрощен. Его можно отправить через командира части, по электронной почте родственникам или фотографией на телефон. В случае проблем с процедурой родственников просят обращаться за помощью в центры социальной поддержки.

Владимир Мазур напомнил и про материальную помощь семьям. Чтобы ее получить нужны только паспорт и свидетельства о рождении детей.

Ранее мы писали, что 10 октября Владимир Мазур объявил о выплате в 100 тысяч рублей всем мобилизованным из Томской области. Позже губернатор сообщил, что средства будут начисляться через 3 дня после заявки.

Читайте также: В Томской области более 170 семей мобилизованных уже получили единовременную выплату