В Томске полиция проведет проверку по факту избиения школьника

Сегодня, 21 октября, в паблике "Регион-70" появилось информация о том, что в школе Томска уже неделю избивают ребенка. Фото: Ксения Высотина

Томская полиция проведет проверку по факту избиения ребенка в школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"По размещенной в сети Интернет информации, о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в одном из образовательных учреждений по улице Сергея Лазо города Томска сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Уточним, что сегодня, 21 октября, в паблике "Регион-70" появилось информация о том, что в школе Томска уже неделю избивают ребенка. Уточняется, что его увезла скорая помощь.

Редакция "КП-Томск" продолжает следить за происходящими событиями.

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