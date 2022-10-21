Двух жителей Томска задержали за фиктивную постановку иностранцев на учет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Против двух жителей Томска заведены уголовные дела за фиктивную постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по Томской области.

По фактам фиктивной постановки на учет задержаны 33-летняя жительница Ленинского района и 45-летний житель Советского района, которого уже ранее привлекли к ответственности за аналогичное преступление. В их квартирах стояли на учете соответственно три и семь иностранных жителей.

Миграционная служба проводит проверку в отношении поставленных на учет иностранных граждан.

Читайте также: Ученого из Томска приговорили к 7,5 годам тюрьмы за государственную измену