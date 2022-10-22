Больше 10 животных в Томске погибли из-за пожара в Сосновом бору

Фото: Регион-70.

На улице Садовой в Томске загорелись 3 дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Происшествие произошло 21 октября в 22:51.

В доме Садовая, 8 обгорели стены внутри и снаружи, сгорела и обрушилась крыша, огонь повредил вещи. В пристройке к дому задохнулись 10 кур, 4 поросенка и собака.

По адресу улица Садовая, 7 обгорел сайдинг. В 6 доме по этому адресу сгорела обрешетка крыши дома, гаража и стена на площади 20 кв.м. Пожарным удалось эвакуировать легковой автомобиль и 2 газовых баллона.

На месте работали 9 машин, 34 спасателя и 2 звена газодымозащитной службы.

Общая площадь пожара составила 280 кв.м.

Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей.