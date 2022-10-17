Мобилизованным жителями Томской области привезли детские рисунки в учебную часть

Фото: предоставлено героем

В учебный центр Елань, куда отправились мобилизованные жители Томской области, привезли детские рисунки. Дети, чьи рисунки отпарили в часть, благодарят военнослужащих, сообщает издание "МК в Томске".

"В палаточный лагерь томичей доставили первую партию экипировки, которую собрали в Томске. В Елань прибыла фура из Томска с электрооборудованием, бензиновыми генераторами, газовыми горелками", - пишет издание.

Фото: предоставлено героем

Мобилизованный житель Томска рассказал свои ощущения, когда получил детские рисунки.

"Ощущение такое, как будто погладил щенка", - рассказал Иван.

Волонтеры пунктов приема вещей добавили, что к ним часто попадают детские рисунки. Все детские работы вместе с теплыми вещами, зубными щетками и продуктами отправляют в учебные центры, где находятся мобилизованные томичи.