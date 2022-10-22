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НовостиОбщество22 октября 2022 2:44

У жителей Томска накопился долг более 220 млн рублей за вывоз мусора

Более половины суммы задолжали физические лица
Кирилл Колемасов
Толькол физлица задолжали 124,5 млн рублей.

Толькол физлица задолжали 124,5 млн рублей.

Фото: Кирилл Колемасов

Задолженность томичей перед региональный оператором по вывозу мусора составляет больше 220 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

"Более половины от этой суммы (124, 5 млн рублей) – задолженность физических лиц. Долг предпринимателей – 61,9 млн рублей, ТСЖ, УК, ЖСК задолжали 10, 3 млн рублей, еще 3,3 млн. рублей задолжали бюджетные учреждения", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года компанией было подано 2744 исковых заявлений. Решений в пользу регионального оператора вынесено на сумму 20,2 млн рублей.

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