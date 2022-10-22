У жителей Томска накопился долг более 220 млн рублей за вывоз мусора

Толькол физлица задолжали 124,5 млн рублей. Фото: Кирилл Колемасов

Задолженность томичей перед региональный оператором по вывозу мусора составляет больше 220 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

"Более половины от этой суммы (124, 5 млн рублей) – задолженность физических лиц. Долг предпринимателей – 61,9 млн рублей, ТСЖ, УК, ЖСК задолжали 10, 3 млн рублей, еще 3,3 млн. рублей задолжали бюджетные учреждения", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года компанией было подано 2744 исковых заявлений. Решений в пользу регионального оператора вынесено на сумму 20,2 млн рублей.

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