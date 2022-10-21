Детей и учителей школы в Томской области эвакуировали из-за странного запаха

Фото: Прокуратура Томской области.
В Кривошеинской школе несколько человек почувствовали себя плохо из-за странного запаха, сообщает пресс-служба Томской области. Двум работникам и пяти учащимся понадобилась медицинская помощь.
"20 октября 2022 года в с. Кривошеино Томской области в здании МБОУ «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко» распространился едкий запах газа непонятного происхождения", - говорится в сообщении.
Занятия были остановлены, дети и работники были эвакуированы из здания.
На двери женского туалета была обнаружена надпись шариковой ручкой: "Мне хочется взорвать школу. Кто хочет со мной взорвать?".
Прокуратура Кривошеинского района Томской области проводит проверку по факту случившегося.
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