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НовостиПроисшествия21 октября 2022 11:06

Детей и учителей школы в Томской области эвакуировали из-за странного запаха

Прокуратура проводит проверку
Кирилл Колемасов
Фото: Прокуратура Томской области.

Фото: Прокуратура Томской области.

В Кривошеинской школе несколько человек почувствовали себя плохо из-за странного запаха, сообщает пресс-служба Томской области. Двум работникам и пяти учащимся понадобилась медицинская помощь.

"20 октября 2022 года в с. Кривошеино Томской области в здании МБОУ «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Зинченко» распространился едкий запах газа непонятного происхождения", - говорится в сообщении.

Занятия были остановлены, дети и работники были эвакуированы из здания.

На двери женского туалета была обнаружена надпись шариковой ручкой: "Мне хочется взорвать школу. Кто хочет со мной взорвать?".

Прокуратура Кривошеинского района Томской области проводит проверку по факту случившегося.

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