В Томске 22 октября будет облачно и до 12 градусов тепла Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске 22 октября будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков, сообщает гидрометцентр региона. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла.

В Томской области местами пройдут умеренные, небольшие дожди. Днем по крайнему югу не ожидается существенных осадков. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, по югу до 12 градусов выше нуля.

На территории областного центра ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами ожидаются порывы до 14 м/с.

В Томской области ветер юго западный 4-9 м/с. Порывы ветра могут доходить до 16 м/с.

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