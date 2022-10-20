В селе Молчаново Томской области две школы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Молчаново Томской области в четверг, 20 октября, пришлось эвакуировать школы №1 и №2 из-за сообщений о минировании. Информацию подтвердил в своем Telegram-канале глава района Юрий Сальков.

"Оперативно была организована эвакуация учащихся 1 и 2 молчановских школ. Сотрудниками полиции были обследованы здания и прилегающая территория. Посторонних предметов не обнаружено", — сообщил Сальков.

В Молчановской СОШ №1 корреспонденту "КП-Томск" сообщили, что эвакуация учащихся и персонала прошла быстро и четко.

"Все прошло как положено, все ушли вовремя, затратили то время, которое нам отведено для эвакуации — не более двух минут. <...> С сигнала тревоги до захода детей в учреждение прошло минут 20-25", — рассказала изданию сотрудница школы.

В школе также уточнили, что на настоящее время в ней обучаются 570 человек.

На момент написания новости учебный процесс в школах возобновлен.

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