Ученого из Томска приговорили к 7,5 годам тюрьмы за государственную измену

Луканина подозревали в передаче российских разработок в сфере альтернативных источников питания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученого из Томска приговорили к 7,5 годам тюрьмы за госизмену. Александр Луканин является экс-сотрудником ТПУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН, сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судейского сообщества Томской области.

"Осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и с применением статьи 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Луканина подозревали в передаче российских разработок в сфере альтернативных источников питания.

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