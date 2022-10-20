Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 октября 2022 10:53

Ученого из Томска приговорили к 7,5 годам тюрьмы за государственную измену

Александр Луканин является экс-сотрудником ТПУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН
Ксения Высотина
Луканина подозревали в передаче российских разработок в сфере альтернативных источников питания.

Луканина подозревали в передаче российских разработок в сфере альтернативных источников питания.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученого из Томска приговорили к 7,5 годам тюрьмы за госизмену. Александр Луканин является экс-сотрудником ТПУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН, сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судейского сообщества Томской области.

"Осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и с применением статьи 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без штрафа с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Луканина подозревали в передаче российских разработок в сфере альтернативных источников питания.

Читайте также: В 2022 году в Томской области задержали четырех областных чиновников