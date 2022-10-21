В деревне Белоусово Томского района три улицы не обеспечены водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Белоусово Томского района районная прокуратура в ходе проверки выяснила, что на трех улицах поселения нет водоснабжения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В прокуратуру ранее обратился один из местных жителей.

Проверка установила, что на территории Белоусово есть централизованное водоснабжение, однако улицы Кедровая, Озерная и Луговая им не обеспечены.

Ранее прокуратура вручила сельским властям представление по результатам проверки, однако необходимые меры предприняты не были. Вследствие этого прокурор потребовал обеспечить жителей водоснабжением через Томский районный суд, который удовлетворил его требования.

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

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