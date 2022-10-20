В томском Буфф-саду исправят дефекты на деревянном корабле

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В Томске подрядчик устранит дефекты на деревянном корабле в Буфф-саду. Приемка объекта администрацией города не завершена, сообщили журналисту "КП-Томск" в администрации города.

Напомним, что древесина нового корабля в Буфф-саду Томска оказалась поражена грибком. Ее основная часть не обработана защитным покрытием.

"Приемка объекта администрацией города не завершена. Подрядчик в настоящее время исправляет дефекты", - рассказал представитель мэрии.

В администрации также добавили, что любой объект, который устанавливался в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» действует пятилетний гарантийный срок. То есть если в течение этого срока будут выявлены недостатки, то подрядчик обязан исправить их за свой счет.

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