В Томске к концу октября будет минусовая температура и выпадет снег

В Томске к концу октября будет минусовая температура и ляжет снег. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске к концу октября будет минусовая температура и ляжет снег. Как сообщила журналисту "КП-Томск" начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, к концу декады начнутся осадки.

По словам синоптика, к концу месяца в Томске пойдут осадки в виде мокрого снега. Также отмечается, что местами будут проявляться гололедные явления.

"Если снег все-таки пойдет к концу октября, то за ним уже установится снежный покров в городе. Вообще в Томске средняя дата снежного покрова - это 28 октября", - сказала синоптик.

Средняя температура ночью в конце месяца будет варьироваться от -3 до -5 градусов, а днем - от 0 до +2 градусов.

Светлана Рюхтина также рассказала, что ждет томичей на этих выходных. В субботу, синоптик прогнозирует ночную температуру от +4 до +6, а дневную - от +10 до +12 градусов. Ночью пройдут осадки, а днем будет сухо. В воскресенье в городе похолодает. Ночная температура ожидается от 0 до +2, а дневная от +4 до +6 градусов. В начале дня будет идти дождь, а к концу - ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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