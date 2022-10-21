«Соцобъекты – задача мэрии»: ТДСК прокомментировала приостановление строительства Супервостока

Дмитрий Демешин поставил задачу прокурору Томской области приостановить строительство микрорайона через суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После визита в Томск заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина стало известно, что прокуратура решила остановить строительство микрорайона Супервосток. Это связано с тем, что на данный момент не решен вопрос о доступности социальных объектов. Власти Томска хотят провести повторное обсуждение проекта, рассказав томичам о школах и детсадах, которые есть или уже строятся в этом районе. Такую информацию дал и. о. мэра Михаил Ратнер.

Напомним, что в Томске прокуратура подала иск в областной суд против строительства Супервостока. Тогда сообщалось, что основанием для предъявления административного иска явились выявленные органами прокуратуры Томской области нарушения при проведении публичных слушаний, связанных со строительством микрорайона «Супервосток», а также при процедуре обнародования принятых по их итогам документов.

Дмитрий Демешин поставил задачу прокурору Томской области приостановить строительство микрорайона через суд. Он объяснил это тем, что на данном этапе не видно решений вопросов людей о социальных объектах.

Зам генпрокурора РФ добавил, что на данный момент нормативы доступности социальных объектов не соблюдаются ни в одном из новых микрорайонов Томска, в пример он привел Зеленые горки.

Редакция «КП-Томск» связалась с представителями ТДСК для получения комментария. В компании рассказали, что на данный момент они не получали конкретной информации о выявленных Генеральной прокуратурой нарушениях при возведении жилого комплекса на Супервостоке.

«ТДСК работает на основании выданных администрацией города Томска разрешений», - добавили в компании.

Помимо этого, представитель застройщика отметил, что на встрече с заместителем Генерального прокурора речь шла о необходимости комплексного развития районов жилищного строительства, в частности, о своевременном появлении необходимых объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

«В проекте жилого комплекса обеспечена нормативная доступность существующих детских садов и школы. На граничащих участках, принадлежащих муниципалитету, возможно размещение еще одной общеобразовательной школы, поликлиники, детских садов», - сказали в ТДСК.

В компании также отметили, что они готовы рассмотреть участие в конкурсных процедурах на проектирование и строительство этих объектов.

Застройщик напомнил, что в обсуждаемом проекте использованы новые стандарты озеленения и благоустройства: дворы без машин, парковки по периметру жилого комплекса, увеличена площадь озеленения, обеспечена доступность для маломобильных групп, общественные зоны, открытые и для жителей соседних улиц. Кроме того, согласно рекомендациям надзорных органов, предусматривается создание защитной зеленой полосы из крупномерных деревьев на границе комплекса для зонирования многоэтажной и индивидуальной застройки.

«На наш взгляд, строительство объектов социальной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для администрации города, и она реализуется, несмотря на растущие сложности, связанные с подготовкой земельных участков, нехваткой бюджетных средств, ростом цен на стройматериалы, нехваткой импортного и российского оборудования. Видимо, муниципалитет пока не может строить соцобъекты везде и сразу. И строители — не только ТДСК — обгоняют», - добавили в компании.

В ТДСК отметили, что на данный момент необходимо решить, на какую скорость им стоит ориентироваться: снизить темпы жилищного строительства, предусмотренного нацпроектами, и оставить жителей аварийного жилья и растущие молодые семьи жить там, где они живут сейчас, или совместными силами строителей и власти ускорить появление социальных объектов, и в первую очередь в новых районах.

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