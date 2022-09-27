Томская прокуратура не выявила нарушений при сносе деревьев на территории "СуперВостока"

Ведомство провело выездную проверку и вынесло "ТДСК" предостережение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Томской области не выявила нарушений со стороны застройщика во время строительных работ на месте будущего микрорайона "СуперВосток".

Напомним, в июле 2022 года прокуратура инициировала проверку ОАО "ТДСК" в отношении законности сноса деревьев на территории, где, как предполагалось, еще не было получено разрешение для проведения строительных работ. Фото- и видеоматериалы с места стройки распространились в социальных сетях.

"В рамках выездной проверки с участием специалиста Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области обстоятельств, свидетельствующих об осуществлении ОАО "ТДСК" строительных работ в отсутствие разрешительной документации, не установлено", — сообщили в прокуратуре в ответ на запрос "КП-Томск".

Вместе с тем в ведомстве отметили, что застройщику и подрядной организации (ОАО "ТДСК" и ООО "Спецстрой ТДСК") в целях предупреждения нарушений градостроительного законодательства прокурор района объявил предостережения.