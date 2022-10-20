Асиновскую и Колпашевскую больницы наградили на всероссийском конкурсе

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На съезде медицинских статистиков в Москве прошел всероссийский конкурс "Лучшие региональные практики управления здравоохранением на основе статистики и больших данных". Лауреатами конкурса стали Асиновская и Колпашевская больницы Томской области, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Томские больницы участвовали в номинации "Лучшая практика в рамках медицинской организации". Асиновская больницы представила проект "Оказание медицинской помощи с использованием мобильных медицинских комплексов". Врачи большицы оказывают медицинскую помощь в малых населенных пунктах с использованием передвижной врачебной амбулатории и мобильных комплексов. Проект врачей Асино набрал максимальное количество баллов.

Колпашевская районная больница заняла второе место в этой ноаинации с проектом "Повышение уровня преемственности между стационарными отделениями и амбулаторной службой при выписке пациентов из стационара".

Напомним, в Томске планируется строительство поликлиники в микрорайоне Южные Ворота, рассчитанной на 400 посещений в смену.