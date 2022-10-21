В Томской области двух братьев подозревают в краже и незаконном хранении пороха Фото: Иван ВИСЛОВ

В поселке Белый Яр Томской области задержаны два ранее судимых местных жителя 41 и 39 лет, приходящиеся друг другу родными братьями, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

По данным следствия, старший из братьев украл имущество из белоярского спортивно-технического клуба на 80 тысяч рублей и продал его знакомому, который не знал, что вещи краденые. Имущество, часть которого нашли у подозреваемого дома, а часть - у покупателя, позже вернули законным владельцам.

В ходе обысков у 39-летнего брата подозреваемого обнаружили 53 грамма незаконно хранящегося пороха, а у покупателя — 2 незарегистрированных охотничьих ружья и 146 патронов 12 калибра.

"Мужчина пояснил, что не менее 50 патронов он безвозмездно получил от того же знакомого, который продал ему похищенные вещи", — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный сбыт и хранение оружия и взрывчатых веществ. Фигуранты заключены под стражу, владельца незарегистрированных ружей планируют привлечь к административной ответственности.

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