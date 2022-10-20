В Томской области трех бывших сотрудников полиции посадят в тюрьму на 13 лет

В Томской области в Шегарском районе арестовали трех сотрудников полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Шегарском районе арестовали трех сотрудников полиции. Они избили двоих мужчин, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Шегарский районный суд Томской области на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 2020 году трое полицейских нанесли доставленному в отдел полиции по подозрению в поджоге дома сожительницы жителю села Бакчар множественные удары руками и ногами. Отмечается, что мужчины, которые находились при исполнении, были пьяны. Сельчанин получил множественные удары руками и ногами, а также специальным средством - резиновый палкой по различным частям тела и головы. Пока полицейские избивали мужчину, тот оклеветал своего знакомого и сказал, что он хранит у себя дома наркотики.

Позже бывшие стражи порядка направились в дом к тому самому знакомому. Они ворвались к мужчине и провели незаконный обыск. В процессе поиска наркотиков, полицейские избили и этого мужчину. После этого пол судимые схватили сельчанина и привезли в дежурное отделение, где продолжили его бить по разным частям тела и голове. От полученных травм в ходе избиения 58-летний мужчина скончался.

На суде бывшие полицейские не признали свою вину. Однако государственный обвинитель благодаря доказательствам убедил присяжных в их виновности. Окончательный вердикт о виновности присяжные вынесли единодушно, все трое получили обвинения.

Суд вынес разное наказание для бывших полицейских. Одного из виновных приговорили к наказанию в виде 13 лет 7 месяцев лишения свободы, его соучастников – к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также мужчин лишили возможности занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе и в органах местного самоуправления, на 3 года.