Импланты ученых ТГУ помогут людям с дефектами мышц и мягких тканей

Материал может выдерживать до миллиона циклов деформации. Фото: Ксения Высотина

Ученые ТГУ разработали импланты в виде металлотрикотажной сетки для людей с дефектами мышц и мягких тканей, сообщает пресс-служба ВУЗа. В качестве материала используется сплав никелида титана, который обладает памятью формы.

"В ходе экспериментальных исследований была изучена выносливость конструкций – способность многократно деформироваться и полностью восстанавливать свою форму", - говорится в сообщении.

Как говорит команда проекта, материал должен быть схож с характеристиками родной биологической ткани. Сверхэластичные, гиперупругие проволоки толщиной 60-90 микрометров были сплетены в специальную металлотрикотажную сетку. Такая конструкция может выдерживать миллион циклов деформации.

Проект делается в рамках мегагранта Правительства РФ. Конструкцию и результаты уже представляли на форуме промпартнеров PromSkills 2022. Оценивать совместимость имплантов с биотканями в исследованиях на клеточных структурах и с участием лабораторных животных, ученые ТГУ будут на третьем этапе проекта.

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