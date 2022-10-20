В Буфф-саду Томска в рамках работ по благоустройству подрядчик из Казани заканчивает установку игрового комплекса "Корабль исследователя". Фото: архив КП

Древесина нового корабля в Буфф-саду Томска оказалась поражена грибком. Ее основная часть не обработана защитным покрытием, сообщают горожане в городском паблике.

"Основная часть древесины не обработана защитным покрытием, часть древесины поражена грибком синевы, местами изъедена короедом", - говорится в сообщении горожанина.

Фото: "Регион-70"

По словам томичей, эти дефекты указывают на то, что древесина не качественная и в скором времени конструкции могут стать неустойчивыми и потерять внешний вид.

Редакция "КП-Томск" запросила у администрации Томска официальную информацию на счет того, будет ли проводиться реконструкция детской площадки и устраняться дефекты.

Напомним, что в Буфф-саду Томска в рамках работ по благоустройству подрядчик из Казани заканчивает установку игрового комплекса "Корабль исследователя". Тогда сообщалось, что в состав игрового комплекса входят большой корабль с башнями, горками и декоративными пушками, несколько качелей, песочница, модель экскаватора с ковшом и другие элементы.

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