В Северске водитель Honda CR-V сбил женщину-пешехода

С травмами 36-летняя женщина-пешеход доставлена в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Северск 19 октября водитель Honda CR-V сбил женщину-пешехода. Северчанка доставлена с травмами в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции уточнили, что за рулем иномарки сидел 56-летний мужчина. Уточняется, что при повороте налево мужчина совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую част. По предварительной информации, по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С травмами 36-летняя женщина-пешеход доставлена в больницу.

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