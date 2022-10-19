Ночью на Иркутском тракте автомобиль упал в раскопку "ТомскРТС"

Водитель не пострадал. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Этой ночью в Томске автомобиль упал в раскопку "ТомскРТС". Происшествие произошло на Иркутском тракте, 178, сообщили журналисту "КП-Томск" в ресурсоснабжающей компании.

"Раскопка, расположенная по адресу Иркутский тракт, 178, была подготовлена к обратной засыпке инертными материалами и передана специализированной подрядной организации для восстановления", - сказала представитель "ТомскРТС".

В компании уточнили, что подрядчик планирует восстановить раскопку до конца текущей недели. До момента закрытия канала теплотрассы раскопка была огорожена. Автомобиль сбил ограждения и съехал в раскопку. Трубопроводы не повреждены. Водитель автомобиля в компанию по поводу инцидента не обращался.

Позже информацию подтвердили в региональном УМВД. В полиции сообщили, что ДТП произошло в 00.30. Автомобилем Nissan Wingroad управлял 38-летний мужчина. Он не пострадал.

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