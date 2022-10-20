Единая Россия: завершается ремонт трассы Камаевка – Асино – Первомайское

Фото: "Единая Россия"

Участок трассы Камаевка – Асино – Первомайское связывает Томск с Асиновским, Первомайским, Тегульдетским, Зырянским и Верхнекетским районами. Строительство магистрали происходило в 70-80-е годы и, конечно, не было рассчитано на современную интенсивность движения. Ремонт данного участка трассы длится почти пять лет, в 2022 году была выполнена реконструкция 36 км дороги. В рамках проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги», осуществляющего контроль за состоянием дорог, депутат Госдумы Владимир Самокиш совместно с областным депутатом Юрием Дроздовым проинспектировали завершающий ремонт трассы.

«Сейчас идет очень важный процесс согласования средств федерального бюджета, который связан с финансированием строительства и ремонта дорог на следующие годы. Поэтому важно быть уверенным в том, что те деньги, которые федерация передала Томской области на ремонт дорог, использованы рационально. Именно поэтому мы сегодня смотрим на завершающие этапы реконструкции трассы Камаевка – Асино – Первомайское, чтобы разобраться все ли в порядке, нет ли жалоб от тех людей, которые здесь ездят», – сказал Самокиш.

Фото: "Единая Россия"

По словам директора «Управления автомобильных дорог Томской области», депутата областного парламента Юрия Дроздова подрядчик взял на себя повышенные обязательства по вводу в эксплуатацию объекта на год раньше запланированного срока.

«В связи с этим мы внесли изменения в проект производства работ, а также держали на особом контроле всю технологию, которая была предусмотрена в рамках проекта организации строительства», – прокомментировал член фракции «Единая Россия» Юрий Дроздов.

Фото: "Единая Россия"

По итогам реконструкции, ширина проезжей части трассы будет увеличена на полметра - до 7,5 метров, а расчетная нагрузка на ось — с 6,5 до 11 тонн.

«Практически двукратное увеличение нагрузки на ось говорит о том, что большие фуры, большегрузные автомобили, а сейчас именно они являются базовой единицей для грузоперевозок, смогут передвигаться на данном участке дороги, не продавливая ее. Сейчас необходимо проверить, как контролировался процесс реконструкции со стороны надзорных органов, чтобы убедиться, что ремонт произведен качественно. Это нам поможет в дальнейшем при реконструкции других дорог Томской области», – добавил Самокиш.

Строительство и ремонт дорог – это один из ключевых блоков Народной программы, которую «Единая Россия» формировала на основе предложений избирателей. Поэтому депутаты взяли на особый контроль выполнение обязательств по данному направлению.