На Коммунальном мосту в Томске начались работы по асфальтированию

Коммунальный мост в Томске вскоре начнут асфальтировать. Фото: Ксения Высотина

Отремонтированную половину Коммунального моста в Томске начнут асфальтировать уже на этой неделе при благоприятных погодных условиях, сообщила в среду, 19 октября, пресс-служба томской мэрии со ссылкой на департамент капитального строительства. По информации мэрии, работы начнутся уже на этой неделе.

Напомним, открыть движение по северной стороне Коммунального моста (правая сторона при выезде из города) планируется 6 декабря. Работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты на этот год подрядчик завершил, поэтому перекрывать мост полностью до следующего года не будут.

По данным мэрии, на Коммунальном мосту гидроизоляция выполнена на 75%, покраска пролетного строения — на 20%. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составляет 1,2 млрд рублей.

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