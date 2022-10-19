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НовостиОбщество19 октября 2022 8:59

"Друг на час": на томской доске объявлений появилась странная услуга

Житель Томска предлагает пообщаться с ним целый час за 1 тысячу рублей
Ксения Высотина
Фото: "Авито"

Фото: "Авито"

Житель Томска, который не раскрывает свое имя, предлагает пообщаться с ним целый час за 1 тысячу рублей. Такую услугу он выставил на интернет-доске объявлений.

"Если вы находитесь в депрессии в трудной ситуации и вам не с кем поделится? Буду рад помочь вам, беседы могут быть в любом ключе от космоса до семейных проблем", - пишет томич под псевдонимом "Добрый".

Мужчина также уточняет, что имеет большой духовный жизненный опыт и уверяет, что решит все проблемы собеседника.

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