"Друг на час": на томской доске объявлений появилась странная услуга

Фото: "Авито"

Житель Томска, который не раскрывает свое имя, предлагает пообщаться с ним целый час за 1 тысячу рублей. Такую услугу он выставил на интернет-доске объявлений.

"Если вы находитесь в депрессии в трудной ситуации и вам не с кем поделится? Буду рад помочь вам, беседы могут быть в любом ключе от космоса до семейных проблем", - пишет томич под псевдонимом "Добрый".

Мужчина также уточняет, что имеет большой духовный жизненный опыт и уверяет, что решит все проблемы собеседника.

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