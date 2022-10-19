Жены мобилизованных жителей Томска рассказали, на что потратят выплату в 100 тысяч рублей

Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Жительницы Томска рассказали, на что потратят выплату в 100 тысяч рублей, которая пришла в рамках частичной мобилизации их мужьям. Как оказалось, томички не собираются ехать на них в отпуск или покупать шубу.

В разговоре с изданием "МК в Томске" 37-летняя Татьяна, чей муж сейчас находится в Свердловской области, сказала, что ни о каких путешествиях или нарядах не может быть и речи.

"Пока муж не вернется домой, мы с детьми без него никуда не поедем. И, конечно, спускать эти деньги на тряпки или что-то в этом роде я не собираюсь", - сказала женщина.

Точно также поступила и Дарья, чей муж сейчас в Екатеринбурге.

"Все серьезные решения по квартирному вопросу будем принимать, когда муж приедет в Томск, кредитов у нас нет, поэтому деньги отнесла в банк", - сказала томичка.

Третья героиня рассказала, что всю сумму направила на погашение кредита за машину.

"Машину мы купили в конце 2021 года. Кредит брали в банке, с мужем решили, что полностью закроем долг, других кредитов у нас нет", - рассказала жительница Томска.

Напомним, что единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

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