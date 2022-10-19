Денежное довольствие придет строго на карту мобилизованным жителям Томской области

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Денежное довольствие будет приходить строго на карту мобилизованных жителей Томской области. Средства не будут перечисляться на карту жен, родителей и тд, сообщили на портале "Объясняем.РФ".

"Денежное довольствие может быть перечислено только на банковский счет военнослужащего", - сообщили на сайте.

Напомним, что в Томской области начались единовременные выплаты мобилизованным в 100 тысяч рублей. Ранее также сообщалось, что способ подачи заявления был максимально упрощен. Его можно отправить через командира части, по электронной почте родственникам или фотографией на телефон. В случае проблем с процедурой родственников просят обращаться за помощью в центры социальной поддержки.

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