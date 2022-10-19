Томская полиция нашла сообщника телефонных мошенников из Новосибирска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

УМВД России по Томской области установило личность сообщника телефонных мошенников, от действий которых пострадали как минимум четыре пожилых человека в Томске и Юрге, сообщает пресс-служба ведомства. Им оказался житель Новосибирской области.

По данным следствия, молодой человек устроился на работу курьером через Интернет и несколько раз приезжал в Томск в октябре 2022 года, чтобы забрать деньги у пожилых людей, которым сказали, что их родственники попали в ДТП.

"Работодатели" молодого человека инструктировали его через популярный мессенджер. Там он получал адреса жертв, приезжал к ним и забирал деньги. За свои услуги он получил 35 тысяч рублей.

Подозреваемый заключен под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело за мошенничество.

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