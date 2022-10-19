Премии Губернатора получили 12 врачей из Томска

Вознаграждение в 50 тысяч рублей вручили 12 медикам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подведены итоги конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки и здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"В конкурсе победили медики Томского национального исследовательского медцентра РАН, областного онкологического диспансера, областной детской больницы, клиник СибГМУ, родильного дома № 4, больницы скорой медицинской помощи, областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко, поликлиники № 10", - говорится в сообщении.

Лауреатами премии в 2022 году стали 103 человека и 4 коллектива.

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