Женщина пострадала в ДТП на пересечении Калинина и Солнечной в Северске

Водитель "Lada Granta" не уступил встречному автомобилю. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Калинина и Солнечной 18 октября в Северске, сообщает управление МВД по Томской области.

"По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Lada Granta, осуществляя левый поворот, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Lada-21144, двигающемуся прямо", - сообщает ведомство.

40-летняя женщина-пассажир "Lada Granta" получила травмы, ее доставили в больницу.

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