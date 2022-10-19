В Томске наблюдаются проблемы с формированием земельных участков под многоквартирными домами

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В Томске возникают проблемы с формированием земельных участков под многоквартирными домами. Данный вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Томска.

По словам и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сергея Чикова, в департамент архитектуры часто поступают обращения по земельным участкам.

"Где-то, например, детская площадка включена в участок не полностью, где-то к нему отнесен сквозной проезд. Это говорит о том, что межевание проведено неправильно. Есть такие участки, например, на улице Герасименко, на Иркутском тракте, в других районах города", - сказал Чиков.

И.о. начальника департамента также отметил, что вариантов решения проблем с участками, где межевание проведено неправильно, есть несколько, они связаны с перераспределением участков.

"Есть ситуации, когда к одному многоквартирному дому отнесено имущество другого многоквартирного дома. Жители могут между собой заключить соглашение и перераспределить земельный участок с тем, чтобы устранить недостатки. Второй вариант - опять же перераспределение земли, находящейся в собственности, но не разграниченной путем разработки проекта межевания территории", - добавил Сергей Чиков.

Также по его словам, основанием для такого перераспределения может стать формирование участка многоквартирного дома с целью включения туда общего имущества. Однако это перераспределение платное и требует проведения общего собрания, в отдельных случаях необходимо получить 100-процентное согласие собственников, что на практике нередко становится проблемой.

Спикер думы Чингис Акатаев также прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что проблемы нередко могут возникать и из-за того, что межевание участков проходит без участия.