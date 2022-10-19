Жители Томской области заплатят почти 2 млрд имущественных налогов за 2021 год

В областной бюджет начисляются средства от транспортного налога, а в бюджеты муниципальных образований - от имущественного и земельного налогов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Томской области начислили 1,914 млрд рублей имущественных налогов за 2021 год, рассказал журналистам руководитель Управления Федеральной Налоговой Службы по Томской области Юрий Куриленко. Это на 6% больше, чем в 2020 году.

"Из них: транспортный налог -1005 миллионов рублей, налог на имущество физических лиц - 680 миллионов, земельный налог - 228,9 миллионов рублей", - рассказал Куриленко.

Руководитель УФНС напомнил, что оплату нужно произвести до 1 декабря. За каждый день просрочки будет начисляться пени.

Для томичей сформировали 494,7 тысяч налоговых уведомлений. Из них 276,6 направлено по почте, а 218,1 тысяч выгружен в "Личный кабинет". В случае, если человек не получил налоговое уведомление до 1 ноября, то следует обратиться в налоговую инспекцию.

Читайте также: Трамвай снес манипулятор на Кирова в Томске