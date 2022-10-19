Жалобы томичей на незаконные объявления принимает мобильное приложение "Наш Томск" Фото: Алексей ФОКИН

В App Store и Google Play вышло мобильное приложение "Наш Томск", в котором можно пожаловаться на незаконную расклейку объявлений в городе, сообщает пресс-служба мэрии. Приложение разработала томская компания Rubius, ранее оно работало в тестовом режиме.

К приложению подключены инспекторы санитарной милиции Томска, которые отсматривают все присланные жалобы. Если в незаконном объявлении указан номер телефона, к нему подключается функция автодозвона, что помогает эффективно бороться с незаконными объявлениями. Коммунальные службы города подключатся к работе и оперативно уберут объявления после сообщения.

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