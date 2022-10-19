Владимир Мазур поручил томскому пищепрому сделать местные продукты доступнее. Фото: пресс-служба администрации Томской области

В центре "Точка кипения" во вторник, 18 октября, прошла торговая сессия "Новые вызовы и возможности" группы компаний "Лама" в формате B2B. Сессию посетил губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мазур поставил перед представителями пищевой промышленности задачу по укреплению взаимодействия с торговыми сетями в целях развития и повышения доступности для томичей местной продукции.

Глава региона также посетил выставку местных производителей пищепрома и обратил особое внимание на продукты из дикоросов.

"Томская продукция из лесных ягод и кедрового ореха богата витаминами, повышает иммунитет. Ее нужно внедрять в детское, особенно – школьное питание, чтобы дети росли здоровыми, умными и успешными", — отметил Владимир Мазур.

По информации обладминистрации, в 2021 году в сфере торговли товарооборот в Томской области составил немногим менее 200 млрд рублей, а вклад пищепрома в бюджет региона в виде налогов — 6,5 млрд рублей. Всего в отрасли заняты около 30 тысяч человек, из них 10 тысяч — на 500 предприятиях, ещё 20 тысяч — в торговых точках.

Читайте также: Проект Аникинской развязки вызвал вопросы у депутатов Думы Томска