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НовостиОбщество18 октября 2022 8:32

Томск может стать молодежной столицей России

В случае успеха статус будет держаться один год
Кирилл Колемасов
Статус станет драйвером развития молодежной политики в Томске.

Статус станет драйвером развития молодежной политики в Томске.

Фото: Ксения Высотина

Томск будет бороться с другими городами страны за звание молодежной столицы России, сообщает пресс-служба городской администрации. Заявочная книга на участие уже отправлена.

"В заявке от Томска описаны проекты, направленные на развитие молодежной среды города, где каждый десятый житель города — студент", - говорится в сообщении.

В случае победы Томск получит методическую и экспертную от Росмолодежи поддержку, которая поможет в осуществлении проектов областного центра, авторскую медиастратегию для продвижения города на 2023 год, а также в Томске разместят арт-объект – символ Молодежной столицы России или комплекс объектов.

Победитель будет выбран с помощью онлайн-голосования. Оно пройдет с 1 ноября по 1 декабря 2022 года.

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