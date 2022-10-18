Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 октября 2022 12:30

Школы и техникумы Томской области примут участие в экологической акции

Мероприятие продлится до 25 декабря
Кирилл Колемасов
Весной макулатуру принесли 46 организаций.

Весной макулатуру принесли 46 организаций.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Техникумы, школы и учреждения дополнительного образования приглашают поучаствовать в акции "Спаси дерево!", сообщает пресс-служба областной администрации. Для этого необходимо подать заявку и организовать сбор макулатуры. Вывозом сырья будет заниматься компания-партнер.

Весной акция захватила 46 образовательных организаций. Лидером стала школа №4 им И.С. Черных, собрав общими силами 5 328 килограммов макулатуры. Всего в рамках акции было собрано 53 тонны сырья.

Читайте также: Парикмахер из Томска рассказала о подборе стрижек для девушек