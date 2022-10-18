Школы и техникумы Томской области примут участие в экологической акции

Весной макулатуру принесли 46 организаций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Техникумы, школы и учреждения дополнительного образования приглашают поучаствовать в акции "Спаси дерево!", сообщает пресс-служба областной администрации. Для этого необходимо подать заявку и организовать сбор макулатуры. Вывозом сырья будет заниматься компания-партнер.

Весной акция захватила 46 образовательных организаций. Лидером стала школа №4 им И.С. Черных, собрав общими силами 5 328 килограммов макулатуры. Всего в рамках акции было собрано 53 тонны сырья.

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