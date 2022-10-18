Парикмахер из Томска рассказала о подборе стрижек для девушек

Важно обратиться к профессионалам. Фото: Евгения ГУСЕВА

У каждого человека свой тип лица: круглое, овальное, прямоугольное квадратное, треугольное, ромбовидное. Исходя из этого нужно тщательно подбирать стрижку и опасаться неправильных вариантов. Парикмахер из Томска рассказала журналистам "МК в Томске", чем руководствоваться при выборе.

При круглом типе лица девушке подойдут прически со скошенной рваной челкой. Длина волос при этом не имеет значения.

Может состарить вариант стрижки под "ноль" без какого-либо объема. И лучше отказаться от вариантов с большим количеством геля, советует специалист.

Обладательницам овального лица подойдут стрижки с прямыми челками, каре и боб каре.

Екатерина не советует девушкам с овальным типом лица делать акценты на объеме. Прически с начесом и дополнительным объемом будут добавлять несколько лет.

Прямоугольное лицо подчеркнет стрижка с акцентом на скулы и щеки. Неплохой вариант стрижки с пышным затылком.

От геометрических стрижек с таким типом лица лучше отказаться. Ровные челки или прямые стрижки корней точно не вариант.

Рекомендации девушкам с квадратным типом лица почти точь-в-точь дублируют рекомендации Екатерины девушкам с прямоугольным лицом, но есть один момент. Каре с прямой челкой лучше не носить, а вот боб каре со скошенной и рваной челкой будет смотреться идеально.

Екатерина предлагает девушкам с треугольным лицом стрижки с эффектом рваных концов. Это поможет при укладке утюжком сделать визуальный объем и не создавать ровных линий.

Пышные стрижки, в таком случае, которые заканчиваются от ушей или, наоборот, приглажены, в список удачных вариантов не входят.

Длинные челки или "слоистые" прически подойдут для девушек с ромбовидным лицом. Отказаться лучше от рваных стрижек и высоких начесов.

Общий совет для всех девушек от эксперта – не пытаться пробовать оформлять прически себе, которые очень подошли к подруге. Профессионалы в салонах помогут определить тип лица и подобрать прическу, которая точно подчеркнет вашу красоту.