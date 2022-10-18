Девушка из Томска пойдет под суд за попытку сбыта наркотиков

Девушка общалась с подельником через интернет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Томска пойдет под суд за попытку сбыта более полукилограмма наркотиков, сообщает прокуратура Томской области. В отношении нее вынесено обвинительное заключение.

"По версии следствия, в ноябре 2021 года томичка, решив зарабатывать денежные средства посредством участия в незаконной деятельности по сбыту наркотиков через сеть «Интернет», вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении.

Девушка фасовала вещество на небольшие дозы, а затем делала закладки. В августе 2022 года Она получила координаты тайника с наркотическими веществами объемом более полукилограмма. Обвиняемая посетила тайник и забрала посылку, после чего ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Дело передано в Октябрьский районный суд Томска.

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