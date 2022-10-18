В Томске досрочно закончили ремонт на улице Льва Толстого

Ремонт улицы Льва Толстого в Советском районе Томска завершили на две недели раньше срока, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на городской департамент дорожной деятельности и благоустройства. По контракту датой завершения работ должно было стать 3 ноября.

В рамках работ подрядчиком ООО "Сибдоринвест" было полностью заменено дорожное полотно на наиболее загруженном участке от проспекта Ленина до улицы Сибирской, общей площадью 5800 квадратных метров, а также отремонтированы технические колодцы.

"Работники были на объекте постоянно, и в выходные дни, чтобы успеть закончить ремонт до наступления холодов и дождей", — отметил начальник департамента Николай Глебович.

Общая стоимость ремонта на улице Льва Толстого по контракту составила около 12 млн рублей.

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