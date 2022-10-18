С 1 ноября жители Томска смогут улететь прямым рейсом в Новый Уренгой

Билеты можно будет приобрести со скидкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания "КрасАвиа" запустит для жителей Томска прямые рейсы в Новый Уренгой. Такая информация появилась на сайте аэропорта "Новый Уренгой".

Прямые рейсы запустят по вторникам на воздушных судах ATR-72 вместимостью 70 человек. Полет займет 3 часа. Самолет будет отправляться в 8.55 по местному времени, вылет обратного рейса будет производиться в 11:55.

Авиакомпания "КрасАвиа" также объявила распродажу билетов с 14 по 23 октября. Еще выгоднее приобрести билеты можно будет с 1 ноября по 26 марта со скидками до 80%. Оформить покупку можно на сайте авиакомпании.

Согласно сайту авиакомпании, томичи смогут улететь в Новый Уренгой в одну сторону за 2999 рублей. За билет туда-обратно придется заплатить 5998 рублей.

Читайте также: Томскстат выяснил затраты томичей и томичек на уход за собой