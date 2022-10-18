Томскстат выяснил затраты томичей и томичек на уход за собой

Женщины в Томской области тратят на внешность на 1,5 тысячи рублей больше мужчин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области женщины тратят на уход за собой больше, чем мужчины, на 1 463,1 рубля, подсчитал Томскстат, основываясь на данных средних потребительских цен на самые популярные товары и услуги в сфере красоты.

По подсчетам статистического органа, в Томской области женщины тратят на уход за собой 9 491,4 рубля, а мужчины — 8 028,3 рубля. Правда, в значительной мере такой разрыв обусловлен различным набором товаров и услуг для мужчин и женщин.

Разрыв в стоимости услуг для мужчин и женщин наглядным образом проявляются в цене стрижки: если томичи в среднем оставляет в парикмахерской 519,3 рубля, то томички — уже 519,3 рубля.

В перечень необходимых женщинам товаров для ухода за собой Томскстат включил краску для волос (241,8 рубля), тушь для ресниц (479,1 рубля), крем для лица (414,1 рубля за 100 мл) и крем для рук (134,8 рубля за 100 мл). Кроме того, среди женщин высок спрос на услуги маникюра (433,8 рубля).

А вот в список товаров для ухода за собой Томскстат включил только пену для бритья (257,7 рубля за 200 мл), и одноразовые бритвенные станки (68,3 рубля/шт).

В базовый набор средств для ухода за собой как для мужчин, так и для женщин по версии Томскстата входят туалетная вода (1058,6 рубля за 100 мл), шампунь (256,3 рубля за 250 мл), гель для душа (211,7 рубля за 250 мл) и дезодорант (145,9 рубля за 50 мл). В список общих услуг вошли стоимость 10 сеансов массажа (2 957 рублей) и месячный абонемент в фитнес-клуб (2 553,5 рубля).

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