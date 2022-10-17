Жительница Томска пожаловалась в региональный УФАС из-за спама от Литрес

Рассылка продолжалась даже после отказа пользователя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщина из Томска направила жалобу в УФАС по Томской области на электронную библиотеку "Литрес", сообщает пресс-служба ведомства.

Распространитель электронной литературы неоднократно отправлял нежелательные письма на почтовый ящик, хотя пользовательница не раз отказывалась от рассылки.

"Заявительница не давала свое согласие на получение такой рассылки, а только приобрела в онлайн-магазине несколько книг", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, она приняла договор - Публичную оферту после того, как нажала кнопку "Перейти к оплате". На странице она указала свою почту, после чего начала получать нежелательную рассылку.

Возбуждено уголовное дело о нарушении законодательства о рекламе. Ведомство заключило, что согласие на условия при регистрации на странице не является согласие на получение рекламы. На момент обращения томички в УФАС рассылка не прекратилась. Антимонопольный орган предписал "Литрес" прекратить присылать письма заявительнице.

В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении онлайн-магазина к административной ответственности.

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